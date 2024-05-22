فنان لبناني شهير يعلن اصابته بالسرطان : لما تشوفوا الفيديو رح كون بغرفة العمليات

وقال ريان، في فيديو نشره على حسابه أنّ الاطباء سيقومون باستئصال كليته بسبب المرض، وعلق على الفيديو قائلا: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات".
وختم ريان الفيديو قائلاً "اللي بدو ياه الله بيصير، ادعوا لي انو قوم بالسلامة".
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