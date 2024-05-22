جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا
شكّل خبر وفاة مصفف الشعر الشهير طوني صوايا، صدمة كبيرة لدى اهل الفن في لبنان والعالم العربي، وكذلك عدد من زملائه في المجال.
وفي الساعات القليلة الماضية، نشر مصفف الشعر والفنان اللبناني جو رعد، مقطع فيديو على حسابه عبر منصة "إكس"، عبّر من خلاله عن حزنه الشديد لوفاة طوني صوايا، ولفت الى ان سبب الوفاة يعود إلى إصابته بمرض السرطان، وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث أرفق جو رعد الفيديو بالتعليق التالي: "سرقه الموت بعد معاناة بالسرطان اللعين ومن بعدها سكة القلبية .. طوني صوايا لله يرحمك ويجعل مثواك الجنة .. ان لله وان اليه راجعون".