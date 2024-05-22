جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا

سرقه الموت بعض معاناة بسرطان اللعين و من بعدها سكة القلبية #طوني_صوايا

لله يرحمك و يجعل مثواك الجنة 🙏🏻

ان لله وان اليه راجعون #جو_رعد pic.twitter.com/uJFG13AmT1 — Joe Raad | جو رعد (@JoeRaad) May 21, 2024

وفي الساعات القليلة الماضية، نشر مصفف الشعر والفنان اللبناني جو رعد، مقطع فيديو على حسابه عبر منصة "إكس"، عبّر من خلاله عن حزنه الشديد لوفاة طوني صوايا، ولفت الى ان سبب الوفاة يعود إلى إصابته بمرض السرطان، وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث أرفق جو رعد الفيديو بالتعليق التالي: "سرقه الموت بعد معاناة بالسرطان اللعين ومن بعدها سكة القلبية .. طوني صوايا لله يرحمك ويجعل مثواك الجنة .. ان لله وان اليه راجعون".