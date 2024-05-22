الكوميديا والتشويق يجتمعان في 'فيلم تجاري' قريبا في صالات السينما اللبنانية

رحلة أبطال "فيلم تجاري" الاستثنائية والمحفوفة بالتحديات يمكن متابعتها في لبنان ابتداءً من 13 حزيران في كافة صالات السينما اللبنانية. الفيلم من إخراج المخرج مهدي قنديل وإنتاج شركة مولوتوف فيلمز.

يشارك في الفيلم نخبة من ألمع نجوم السينما اللبنانية: كارول عبود، برناديت حديب، مجدي مشموشي، خالد السيد، سعد حمدان، حسان مراد، ديان أبي علام. إضافة إلى الوجوه الشابة: مونيانا المقهور، أحمد خطاب، محمد نسر، محمد الخطيب. ونجوم السوشيال ميديا: علي اتحاد، أريج الحاج، إياد نور الدين. وملك جمال لبنان: هادي فخر الدين.