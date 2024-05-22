وفاة والد رانيا عيسى وهي تنعيه بتأثر

ونشرت رانيا عيسى على حسابها عبر انستغرام، صورة تظهر يدها ممسكة بيد والدها، وعلقت عليها بالقول: "إلى أن نلتقي مجددا.. المسيح قام".ولاحقا، نشرت رانيا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة تظهر ورقة النعوة وتفاصيل الدفن.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الخبر الحزين، حيث تمنوا لـ رانيا الصبر والسلوان ولوالدها الرحمة.