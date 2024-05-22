وفاة والد رانيا عيسى وهي تنعيه بتأثر

View this post on Instagram
A post shared by رانيا عيسى Rania Issa (@raniaissaofficial)
A post shared by رانيا عيسى Rania Issa (@raniaissaofficial)
حلقة جديدة من برنامج "اعترافات مع ريتا" من تقديم الممثلة اللبنانية ريتا حرب استضافت فيها الإعلامية اللبنانية زينب برجاوي ووالدها.
انتقدت الفنانة العراقية شذى حسون، النجوم الذين يتم دعوتهم إلى مهرجان كان السينمائي الذي يُقام في مدينة كان الفرنسية.
عادت الحياة العاطفية للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلى الواجهة مجدداً، بعد أشهر من إعلانها انفصالها رسيماً وبشكلٍ نهائي عن زوجها المغني المصري حسام حبيب.