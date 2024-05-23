باميلا الكيك تثير الجدل بأحدث تصريح: قد أزوّج نفسي قريبا

ورداً على سؤال حول إمكانية زواجها، أجابت باميلا: "قد أزوّج نفسي قريباً"، مشيرة الى أنها لن تتزوج هذا العام.

تصريحات باميلا عن الزواج أثارت جدلاً واسعاً، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم عليها بعد إشارتها إلى الضربات التي أحزنتها.