باميلا الكيك تثير الجدل بأحدث تصريح: قد أزوّج نفسي قريبا

ورداً على سؤال حول إمكانية زواجها، أجابت باميلا: "قد أزوّج نفسي قريباً"، مشيرة الى أنها لن تتزوج هذا العام.
تصريحات باميلا عن الزواج أثارت جدلاً واسعاً، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم عليها بعد إشارتها إلى الضربات التي أحزنتها.
View this post on Instagram
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
بعد الجدل الذي أثارته إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مهرجان كان السينمائي، عبّرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن حبها ودعمها لـ هيفاء وهبي.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77.
أصدر قصر كنسينغتون في لندن أول تحديث رسمي بشأن حالة الأميرة كيت ميدلتون وعودتها إلى واجباتها الملكية، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بالسرطان.