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تطورات جديدة في وضع كيت ميدلتون الصحي وبيان رسمي يوضح
تطورات جديدة في وضع كيت ميدلتون الصحي وبيان رسمي يوضح
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تطورات جديدة في وضع كيت ميدلتون الصحي وبيان رسمي يوضح

فن

2024-05-23 | 05:30
تطورات جديدة في وضع كيت ميدلتون الصحي وبيان رسمي يوضح
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Aljadeed
تطورات جديدة في وضع كيت ميدلتون الصحي وبيان رسمي يوضح

أصدر قصر كنسينغتون في لندن أول تحديث رسمي بشأن حالة الأميرة كيت ميدلتون وعودتها إلى واجباتها الملكية، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بالسرطان.

وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم القصر لشبكة "بي بي سي" أن عودة كيت إلى العمل لن تحدث في الوقت الحالي حتى يتم تأكيد ذلك من قبل فريقها الطبي المعالج.

وأضاف المتحدث أن كيت تتابع التطورات بعناية، خاصة فيما يتعلق بعمل مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة، الذي أسسته في عام 2021 بهدف زيادة الوعي والعمل على تأثير السنوات الأولى للأطفال.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القصر أن العمل في مجال الطفولة المبكرة سيظل محوريًا في نشاطات كيت لهذا العام.

منذ الإعلان عن تشخيصها بالسرطان، بقيت أميرة ويلز مع أطفالها الثلاثة، جورج البالغ من العمر 10 سنوات، وشارلوت البالغة من العمر 9 سنوات، ولويس البالغ من العمر 6 سنوات، وزوجها الأمير ويليام بعيدًا عن الأضواء.

وفي يناير الماضي، خضعت كيت لجراحة في إيطاليا على يد فريق من كبار الأطباء في عيادة "Gemelli"، التي تولت علاج البابا لعقود.

وأشار الأمير ويليام قبل أيام في تصريح نادر إلى أن حالة كيت تتحسن، وقدم تقديره لجهود الفريق الطبي.

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