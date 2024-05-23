هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد في مهرجان كان السينمائي

وفي التفاصيل، خطفت هيفاء وهبي الأنظار على السجادة الحمراء، لتصبح من أبرز الأسماء العربية المشارِكة في الحدث العالمي، حيث فأطلّت بفستان طويل منسدل ضيق بطول الجسم مع خصر محدّد، تميّز بقصة الصدر المكشوف من خلال أكتاف منسدلة، مع قفّازات من الموسلين الطويلة بطابع أوبرا، وبـ"فيونكة" من الساتان الزهري على الظهر بعد التفاف من الياقة إلى الخلف لتشكل ذيلاً طويلاً، كما انتعلت حذاءً أسود من الدانتيل.وتوجهت كاميرات المصورين في هذا المهرجان العالمي نحو هيفاء وهبي عند وصولها الى السجادة الحمراء، وهو أمر يحصل لأول مرة مع فنانة عربية، حيث غالبا ما تتوجه كاملرات المصورين باتجاه النجوم العالميين، إلا أن هيفاء وهبي كسرت القاعدة وأكدت مجددا انها أيقونة ونجمة تنافس عالميا.