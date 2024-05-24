سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟

أحيا الفنان اللبناني سليم عساف، حفلا غنائيا مميزا في كازينو لبنان، تحت عنوان "ليلة حب"، حيث قدم باقة من أجمل الأغنيات التي كتبها ولحنها لأهم نجوم لبنان والعالم العربي، وكذلك أغنياته الخاصة، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

