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سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟
سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟
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سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟

فن

2024-05-24 | 05:04
سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟
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Aljadeed
سليم عساف يدافع عن سيرين عبد النور بعد مساندتها لـ أسماء الأسد.. تعاون جديد مع اليسا وماذا عن الشامي؟

أحيا الفنان اللبناني سليم عساف، حفلا غنائيا مميزا في كازينو لبنان، تحت عنوان "ليلة حب"، حيث قدم باقة من أجمل الأغنيات التي كتبها ولحنها لأهم نجوم لبنان والعالم العربي، وكذلك أغنياته الخاصة، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

وعلى هامش الحفل، التقت الزميلة ياسمين بوذياب، الفنان سليم عساف، الذي عبّر عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحفل كما تطرق إلى عدد من المواضيع المتصدرة.
تابعوا التقرير لمزيد من التفاصيل.

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