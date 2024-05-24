محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في المغرب: عيد ميلاد في أجمل البلاد

وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان مقطع فيديو من الاحتفالية، على حسابه عبرإنستغرام، معلقا: "أول عيد ميلاد في أجمل البلاد (المملكة الشريفة)".

وظهر الفنان المصري لحظة استقباله باحتفالية عيد ميلاده وقالب الكيك الذي وضع عليه صورته، ولقطات من مراسم الاحتفال.