هاندا ارتشيل تلفت الأنظار مع حبيبها في مهرجان كان

أوقف مكتب جرائم المعلوماتية، أمس الخميس، مصمم الأزياء اللبناني روني عيد، في منزله في الضبية، بعد ما تم تداوله عن ارتباطه بـ "عصابة التيكتوكرز" التي تصدرت حديث رواد مواقع التواصل والمواقع الإخبارية في الفترة القليلة الماضية.

