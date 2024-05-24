هاندا ارتشيل تلفت الأنظار مع حبيبها في مهرجان كان

وفي التفاصيل، أطلت هاندا ارتشيل برفقة حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي، حيث خطفت الأنظار معه على السجادة الحمراء.
واختارت هاندا ارتشيل فستانا من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبرانبدت فيه كالأميرات.
وقد لاقت إطلالة ارتشيل إعجاب المُتابعين.
تحدثت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عن تفاصيل انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أنها خلعته؛ لأنها قادرة على إكمال حياتها بدونه.
أوقف مكتب جرائم المعلوماتية، أمس الخميس، مصمم الأزياء اللبناني روني عيد، في منزله في الضبية، بعد ما تم تداوله عن ارتباطه بـ "عصابة التيكتوكرز" التي تصدرت حديث رواد مواقع التواصل والمواقع الإخبارية في الفترة القليلة الماضية.
أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر، عن قلقه خلال حفله الغنائي على مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي، مساء الخميس، لأنه يُعتبر الأول بعد إطلاق ألبومه الجديد "مع الحب"، قائلاً لجمهوره: "كأنها أول حفلة في حياتي".