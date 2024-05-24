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بالفيديو- فنانة شهيرة تروي تفاصيل خلع زوجها
بالفيديو- فنانة شهيرة تروي تفاصيل خلع زوجها
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بالفيديو- فنانة شهيرة تروي تفاصيل خلع زوجها

فن

2024-05-24 | 09:50
بالفيديو- فنانة شهيرة تروي تفاصيل خلع زوجها
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Aljadeed
بالفيديو- فنانة شهيرة تروي تفاصيل خلع زوجها

تحدثت الفنانة السعودية ريم عبدالله، عن تفاصيل انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أنها خلعته؛ لأنها قادرة على إكمال حياتها بدونه.

وفي التفاصيل، قالت ريم خلال لقائها مع برنامج "احكي مالك"، الذي يبث على منصة "شاهد"، إنها واجهت أزمات كثيرة خلال حياتها، إلا أنها كانت دائما في حماية زوجها حتى قررت الانفصال ثم الخلع.

وتابعت الفنانة في تصريحاتها النادرة عن حياتها الشخصية: عندما تكون إنساناً ناضجاً، وتعرف تدير نفسك، وتتحكم في أمورك، وتقبل وترفض يصير لك كيان ووُجود، فعندما وصلت إلى هذه المرحلة شعرت أني قادرة أكمل حياتي ومسيرتي الفنية بنفسي.

وأوضحت  ريم عبدالله أن الشريك جميل، إلا أن هناك أسبابا خاصة، وعندما قررت الانفصال كانت تعرف كيف تكمل طريقها وحياتها، وما يناسبها.

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