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فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها
فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها
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فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها

فن

2024-05-25 | 04:42
فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس ​بـ"ليلة الحنة"، مع صديقاتها بعيداً عن الإعلام، استعدادا لدخول القفص الذهبي مجدداً، وفق ما نشرته العديد من زميلاتها من صور وفيديوهات توثق الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة دنيا سامي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة من الفيديوهات القصيرة تظهر فيها برفقة العروس ياسمين رئيس التي كانت ترتدي فستان زفاف أبيض، وتضع اللمسات الأخيرة على ماكياجها.

وعلم موقع "فوشياأن حفل زفاف ياسمين رئيس سيكون الأسبوع المقبل، وتم دعوة عدد قليل من الفنانين، لرغبتها فى إبقاء الحفل بعيداً عن أعين الإعلام. وأشارت مصادر إلى أن العريس هو رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني.

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