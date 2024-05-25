فنانة مصرية شهيرة تودّع العزوبية وتحتفل مع صديقاتها

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة دنيا سامي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة من الفيديوهات القصيرة تظهر فيها برفقة العروس ياسمين رئيس التي كانت ترتدي فستان زفاف أبيض، وتضع اللمسات الأخيرة على ماكياجها.

وعلم موقع "فوشيا" أن حفل زفاف ياسمين رئيس سيكون الأسبوع المقبل، وتم دعوة عدد قليل من الفنانين، لرغبتها فى إبقاء الحفل بعيداً عن أعين الإعلام. وأشارت مصادر إلى أن العريس هو رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني.