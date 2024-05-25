شقيق طوني صوايا يكشف آخر لحظات حياته و السبب الحقيقي لوفاته و نجوى كرم تبكيه : بكرت يا طوني

وقال شقيق طوني متأثرا، في حديث لـ ET بالعربي، ان طوني اصيب بدبحة قلبية مفاجئة حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ما ادى الى وفاته على الفور.

وحضر الى مراسم وداع طوني عدد كبير من الفنانين والفنانات، الذين تعاون معهن الراحل خلال مسيرتهم الفنية، ابرزهن نانسي عجرم و نجوى كرم و مايا دياب.

وعبرت نجوى كرم عن غصتها وحزنها لرحيل طوني، حيث قالت باكية: "بدي قلو بكرت يا طوني، ليش دايما المناح بيروحوا كتير بكير.. بعودونا عليهن ومنحبن وبحبونا بعدين منخسرن، نفسه بالسما لأنه كان عم بقضي انسانيته فعلا عالارض، وكل الفريق يلي كان حده تيتموا من هالانسان يلي بيعطي وما بيحكي."