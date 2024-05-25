نقيب الموسيقيين اللبنانيين يحسم موقفه بعد ازمة اصالة و نضال الاحمدية

وأكد بوسعيد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الحفل لن يُلغى وسيقام في موعده المحدد في 10 أغسطس، بشرط أن يقدم منظم الحفل الأوراق اللازمة للحصول على التصاريح القانونية والأمنية، بالإضافة إلى دفع المستحقات المالية.

وأشار النقيب إلى أن النقابة ليست لها علاقة بالخلافات بين أصالة نصري ونضال الأحمدية، واصفاً إياها بأنها "خلافات شخصية".