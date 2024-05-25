نقيب الموسيقيين اللبنانيين يحسم موقفه بعد ازمة اصالة و نضال الاحمدية
أعلن نقيب الموسيقيين اللبنانيين، فريد بوسعيد، موقف النقابة النهائي بشأن أزمة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية والفنانة أصالة نصري، وتأثيرها على الحفل المقرر للفنانة السورية في بيروت في شهر آب المقبل.
وأكد بوسعيد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الحفل لن يُلغى وسيقام في موعده المحدد في 10 أغسطس، بشرط أن يقدم منظم الحفل الأوراق اللازمة للحصول على التصاريح القانونية والأمنية، بالإضافة إلى دفع المستحقات المالية.
وأشار النقيب إلى أن النقابة ليست لها علاقة بالخلافات بين أصالة نصري ونضال الأحمدية، واصفاً إياها بأنها "خلافات شخصية".