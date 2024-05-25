اول تعليق من ريان بعد استئصال ورم سرطاني: اكتشفت الامر قبل 25 يوما فقط

أجرى المطرب اللبناني ريان عملية ناجحة لاستئصال إحدى كليتيه في مستشفى في بيروت.





وفي حديث خاص مع "فوشيا"، أكد ريان أن حالته الصحية تتحسن باستمرار بعد يومين من العملية، معبراً عن امتنانه لمتابعيه على دعمهم واهتمامهم بصحته.



وأضاف أنه سيغادر المستشفى غداً السبت، ليبدأ فترة نقاهة تمتد لحوالي 15 يوماً، قبل أن يعود تدريجياً إلى حياته الطبيعية. ونفى الفنان اللبناني الشائعات التي ترددت حول إخفائه لمرضه، موضحاً أنه اكتشف إصابته بمرض السرطان قبل حوالي 25 يوماً.