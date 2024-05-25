ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الانظار بغنائها وفيديو رومانسي يجمعهما

ولفتت ندى الانظار في الفيديو، اذ بدت مندمجة تمامًا وتشارك مروان في الغناء.

يذكر أن ندى كانت متزوجة سابقًا ولديها ابنتان، وقد تزوجت من الفنان مروان خوري في ديسمبر 2022.