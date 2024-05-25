ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الانظار بغنائها وفيديو رومانسي يجمعهما

ولفتت ندى الانظار في الفيديو، اذ بدت مندمجة تمامًا وتشارك مروان في الغناء.
يذكر أن ندى كانت متزوجة سابقًا ولديها ابنتان، وقد تزوجت من الفنان مروان خوري في ديسمبر 2022.
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أجرى المطرب اللبناني ريان عملية ناجحة لاستئصال إحدى كليتيه في مستشفى في بيروت.
نشرت الرئاسة السورية فيديو للسيدة الأولى أسماء الأسد البالغة من العمر 48 عاما ، في أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم المعروف بـ"لوكيميا".