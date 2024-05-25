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داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة
داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة
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داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة

فن

2024-05-25 | 08:53
داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة
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Aljadeed
داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي انطون خليل بكلمات مؤثرة.

وفي التفاصيل نشرت داليدا مجموعة صور مع شقيقتها ساندي على حسابها الخاص عبر انستغرام متمنية لها عيدا سعيدا.

 وعلقت داليدا: "لا يهم أين نذهب، بغض النظر عن مكان وجودنا، على بعد 10 دقائق، أو على بعد آلاف الأميال، سوف تكون دائمًا هناك من أجلي، نوري المرشد في الظلام".

 وأضافت: "عيد ميلاد سعيد لتوأمي، رفيقتي الأقرب، ونصفي الأفضل".

 

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