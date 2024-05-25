داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل نشرت داليدا مجموعة صور مع شقيقتها ساندي على حسابها الخاص عبر انستغرام متمنية لها عيدا سعيدا.

وعلقت داليدا: "لا يهم أين نذهب، بغض النظر عن مكان وجودنا، على بعد 10 دقائق، أو على بعد آلاف الأميال، سوف تكون دائمًا هناك من أجلي، نوري المرشد في الظلام".

وأضافت: "عيد ميلاد سعيد لتوأمي، رفيقتي الأقرب، ونصفي الأفضل".