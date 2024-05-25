داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وتوجه لها رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل نشرت داليدا مجموعة صور مع شقيقتها ساندي على حسابها الخاص عبر انستغرام متمنية لها عيدا سعيدا.
وعلقت داليدا: "لا يهم أين نذهب، بغض النظر عن مكان وجودنا، على بعد 10 دقائق، أو على بعد آلاف الأميال، سوف تكون دائمًا هناك من أجلي، نوري المرشد في الظلام".
وأضافت: "عيد ميلاد سعيد لتوأمي، رفيقتي الأقرب، ونصفي الأفضل".
View this post on Instagram
A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)
A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)
حل الممثل السوري أيمن زيدان، ضيفًا مع الإعلامي علي ياسين في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس.
تحدث الفنان المصري أحمد العوضي عن إمكانية عودته للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقهما، مؤكداً أن العلاقة بينهما خالية من أي خلافات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني مروان خوري وهو يؤدي أغنية "ناطر" بمشاركة زوجته ندى رمال خلال مناسبة خاصة أقيمت في بيروت.