أيمن زيدان وتصريحات جريئة لأول مرة عن النظام ومرضه وشقيقه شادي زيدان يطل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

وفي الحلقة، جولة على أبرز مراحل حياة ايمن زيدان الشخصية من الطفولة وحتى اليوم بالإضافة لأبرز محطات مسيرته الفنية الغنية.

الحلقة كانت من مرحلة الطفولة، إذ كشف زيدان الكثير من الأسرار عن طفولته التي عاشها ما بين قريته الرحيبة ودمشق، متحدثاً عن كفاحه من أجل الوصول إلى حلمه في ظل ظروف معيشية وإقتصادية فقيرة.

وفي لحظة غير متوقعة وباستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي فاجأ الممثل الراحل شادي زيدان شقيقه أيمن بسؤال دفع بالأخير إلى التأثر ولم يستطع تمالك دموعه.

ولم تخلوا الحلقة طبعاً من التصريحات الصادمة والجريئة التي أطلقها زيدان منها ما يتعلق بواقع المجتمع السوري اليوم قائلاً " نترحم على الأيام الغابرة وفي موت سريري"، رافضاً أن يطلق على ما حصل بسوريا بالثورة كما أعلن رفضه لكلمة نظام مؤكداً أن في سوريا يوجد بلد وحكومة.

وأيضاً تحدث زيدان في الحلقة عن ما يجري في فلسطين، وحسم للمرة الأولى والأخيرة حقيقة مرضه.

لمتابعة الحلقة كاملة: