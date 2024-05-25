أيمن زيدان بتصريحات صادمة عن واقع المجتمع السوري: في مـ ـوت سريري و وتصريح مفاجئ له: ما عندي ثروة

وإنطلاقة الحلقة كانت من مرحلة الطفولة، إذ كشف زيدان الكثير من الأسرار عن طفولته التي عاشها ما بين قريته الرحيبة ودمشق، متحدثاً عن كفاحه من أجل الوصول إلى حلمه في ظل ظروف معيشية واقتصادية فقيرة، فروى موقفاً مؤثراً جمعه بوالده، وتأثر على الهواء وهو يتحدث عن جده والد والدته معتذراً من الأخيرة بالقول " كان خارج عن القانون وهلأ والدتي بدها تزعل كتير

".

ولم تخلوا الحلقة طبعاً من التصريحات الصادمة والجريئة التي أطلقها زيدان منها ما يتعلق بواقع المجتمع السوري اليوم قائلاً " نترحم على الأيام الغابرة وفي موت سريري"، رافضاً أن يطلق على ما حصل بسوريا بالثورة كما أعلن رفضه لكلمة نظام مؤكداً أن في سوريا يوجد بلد وحكومة. ومن الأمور المفاجئة التي أعلن عنها زيدان وللمرة الأولى في الحلقة أنه لا يملك ثروة وأنه خسر الكثير في الحـ ـرب، مؤكداً أنه لم يفكر بالإنـ ـتحار وإنما فكر في العزلة والانكفاء.

:لمتابعة الحلقة كاملة