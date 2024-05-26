شيماء سيف تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. خسرت 50 كيلو من وزنها وهكذا أصبحت

وفي التفاصيل، وقالت إن السبب وراء ذلك عملية تكميم المعدة اضطرت للخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل.

وتابعت شيماء خلال ظهورها، أنها لجأت للعمل الجراحي بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث قرر طبيبها إجراء عملية تغيير مفصل لأنها باتت تجد صعوبة بالمشي وصعود السلم.

وأضافت أن الفنانة يسرا هي من اصطحبتها لطبيب آخر طمأنها على صحتها، وطلب منها أن تنقص من وزنها، كما أن الفنانة مي كساب شجعتها على إجراء عملية تكميم المعدة.

وتابعت أنها خسرت 20 كيلو غرام من وزنها بعد العملية مباشرة، ومن ثم باتت تخسر كل شهر 6 كغم، وأصبحت ترفض تناول الطعام فجأة.