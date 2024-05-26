رسالة طريفة من رانيا فريد شوقي لـ ناهد السباعي في عيدها

ونشرت رانيا على حسابها عبر انستغرام، فيديو تضمن مجموعة صور لابنة شقيقتها، وعلقت عليه بقولها: "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب خالتك، أحلى جوزاء طالعة لخالتك جوزائية ونفتخر، عقبال مليون سنة ودايمًا متألقة وناجحة".على صعيد آخر، كانت ناهد السباعي قد وجّهت رسالة إلى كل سيدة تشعر بالقهر والانكسار بسبب تعنيفها ممن حولها، مؤكدة أن على كل امرأة أن تثق بنفسها، اذ قالت: "أتمنى أن أقدّم عملاً للمرأة يكون مختلفاً عن كل ما قدّمته، وأريد أن أوجّه كلمة للمرأة: كوني قوية واتبعي إحساسك وحدسك، ولا تجعلي أي شخص أو شيء يكسرك".