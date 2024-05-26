رسالة طريفة من رانيا فريد شوقي لـ ناهد السباعي في عيدها

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A post shared by Rania Farid Shawky (@rania_farid_shawky)
A post shared by Rania Farid Shawky (@rania_farid_shawky)
أثار مغني المهرجانات حسن شاكوش الجدل في أحدث ظهور، حيث تعرض لموجة من الانتقادات والسخرية ، بعد نشره صورًا على "إنستغرام" ظهر فيها بستايل مختلف، حيث ارتدى غطاء على رأسه وملابس ستان.
طرد رجال الأمن، الممثلة الدومينيكانية ماسيل تافيراس من مهرجان كان، بسبب ارتدائها فستانا ضخما يحمل صورة يسوع المسيح، ما أثار غضب الحاضرين.
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى ليا، حيث كانتا تمضيان وقتا ممتعا.