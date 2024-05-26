أخبار جديدة عن حمل ماريتا الحلاني بعد أحدث ظهور لها مع والدها عاصي الحلاني

تصدر اسم الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث غوغل بعد ةانتشار أخبارا عن حملها في أحدث ظهور لها مع والدها الفنان عاصي الحلاني .

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لـ ماريتا يوثق لحظة خضوعها لجسلة تصوير إلى جانب والدها عاصي الحلاني، لصالح مجلة Hello بالعربية، ولاحظ الجمهور استدارة بطن ماريتا؛ ما أثار تساؤلاتهم حول حقيقة حملها بطفلها الأول من زوجها كميل أبي خليل.

وعلقت الصفحة على منصة اكس وكتبت: " شكلها حامل" وأكَّد الكثيرون إلى أن ماريتا تعدت الأشهر الأولى من الحمل، إذا بدا واضحًا تكور بطنها وزيادة وزنها لدى ارتدائها فستانًا أبيض قصيرًا، جاء بقصة ضيقة لإبراز منحنيات جسدها.

وكتبت إحدى المتابعات: (تهبل ماشاء الله ، أيوه مرة واضح أنها حامل. وأضافت ثانية: واضح حامل أكيد. وعلَّقت ثالثة: واضح الكروشة).