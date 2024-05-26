أحمد العوضي ينجو من الموت ويكشف تفاصيل ما حصل معه

وفي التفاصيل، قال العوضي في تصريحات إعلامية: "في فيلم هبوط اضطراري كنت سأتعرض إلى الموت بسبب السيارة، والسقا أخي وأحبه جدًا، وبعد أن نجاني الله من حادث السيارة قام السقا بذبح عجل".وتابع: "السقا أول من هنأني بالنجاح بمسلسل حق عرب، وأنا بطبيعتي أجتهد، وأترك النجاح لله وربنا يعطي المجتهد وأشكر المتحدة وسينرجي وتامر مرسي وحسام شوقي، وكل الدعم الذي قدموه للعمل".هذا وقد أوضح أن التنافس إيجابي بين المسلسلات وهذا في مصلحة الدراما، وأصعب مشهد عندما علمت أمي أنني مدمن، وأنا قدمت مشاهد الأكشن وبطبيعتي أنا رياضي".