حسن شاكوش يثير الجدل في أحدث اطلالة له والجمهور يتفاعل

وعلق شاكوش على الصور قائلاً: "دائما مختلف"، لتتوالى عليه التعليقات بالانتقاد والسخرية من المظهر الجديد، فالبعض بارك له على الحجاب، وآخرون تمنوا له أن يكون قد ارتداه عن اقتناع، واعتبرها طرف ثالث بأنها غير لائقة إطلاقا.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)
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