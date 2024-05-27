خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس

ونشرت دانا، الابنة الصغرى لعاصي، فيديو عبر حسابها على إنستغرام يوثق اللحظة التي فاجأها فيها حبيبها بتقديم عرض الزواج خلال تواجدهما مع أصدقائهما في جزيرة ماربيا الإسبانية، اذ ظهر في الفيديو آلان وهو يجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطوبة.
كما شاركت والدتها، كوليت الحلاني، ملكة جمال لبنان السابقة، صورة للثنائي وعلقت عليها قائلة: "أطيب التهاني أميرتي الجميلة".
من جهتهما، أعاد كل من شقيقها الوليد وشقيقتها ماريتا نشر فيديو إعلان الخطوبة عبر حساباتهم، الا انه حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من والدها الفنان عاصي الحلاني.
View this post on Instagram
A post shared by Dana Hallani (@danahallani)
A post shared by Dana Hallani (@danahallani)
لمناسبة عيد الأضحى المبارك تجمع شركة "P.G.M. Group Production" لصاحبها المنتج باسكال مغامس أهم النجوم في حفلتين ضخمتين وساحرتين في "كازينو لبنان" - "صالة السفراء".
يحل الشيخ حسن مرعب ضيفا في حلقة جريئة من برنامج "النشرة"مع تمام بليق الليلة الساعة 9:30 مساءً على الجديد
علق عدد كبير من الفنانين على المجزرة المؤلمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بحق الفلسطينين في رفح.