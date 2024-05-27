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خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس
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خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس

فن

2024-05-27 | 04:30
خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس
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Aljadeed
خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس

أعلنت دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني ، يوم امس الأحد عن خطوبتها على الشاب آلان سعد.

ونشرت دانا، الابنة الصغرى لعاصي، فيديو عبر حسابها على إنستغرام يوثق اللحظة التي فاجأها فيها حبيبها بتقديم عرض الزواج خلال تواجدهما مع أصدقائهما في جزيرة ماربيا الإسبانية، اذ ظهر في الفيديو آلان وهو يجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطوبة.

كما شاركت والدتها، كوليت الحلاني، ملكة جمال لبنان السابقة، صورة للثنائي وعلقت عليها قائلة: "أطيب التهاني أميرتي الجميلة".

من جهتهما، أعاد كل من شقيقها الوليد وشقيقتها ماريتا نشر فيديو إعلان الخطوبة عبر حساباتهم، الا انه حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من والدها الفنان عاصي الحلاني.

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