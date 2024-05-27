نضال الاحمدية توجه رسالة لـ اسماء الاسد .. ولـ سلاف فواخرجي : كيف أفيك جزءًا من جميلك

واعادت نضال نشر تدوية سلاف وعلقت قائلة: "حماها الله وحماكم ونصركم وأعاد الخير إلى بلادكم. من قلبي اتمنى للسيدة الاولى استعادة كامل عافيتها. "

وتابعت نضال: "ايتها السلاف (الخميرة الصافية) لن أنسى بحياتي وقفتك معي في احلك أيامي ايتها الشجاعة الرقيقة الراقية، يا حفنة عطر، يا كل الياسمين، ويا شلح سنديانة، كيف أفيك جزءًا من جميلك؟"

واضافت: "يا ابنة سوريا التي رفضتِ التآمر على سورياكِ عملاقة وقفت مع شعبكِ وقيادتكِ كمثل 300 مليون شجرة في بلادك العتيقة العريقة وعمرها 2084 سنة. ادامك الله لكل مضلوم كان وستعود الأفراح إلى دياركم."

اما لـ سوريا فقالت نضال: " أمةٌ، أمْ شعلة ترقى من علاءٍ لعلاء تملأ الأفْقا! يا فداك البطلُ السمْحُ مراما وحساما يزرعُ الآفاق أعلاما في سماحٍ واقتحام نحن نبنيك إذا جار الزمانْ حفنة من تُرْبكِ الدامي جبلٌ يهزأُ بالحِدثانْ أيّ مجدٍ أيها الأم لم تهزيهِ على حضنك طفلا ؟ لم يزل في ظل أعلامك يحيا أنت في يقْظتنا حلمٌ وغداً في كفنا دنيا! ".