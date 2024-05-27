نقيب الموسيقيين يحسم اخبار منع عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب من الغناء في لبنان

وأعرب بو سعيد عن فرحته الكبيرة بالتكريم في مصر، واصفًا إياه بأنه أغلى تكريم حصل عليه في حياته. وأكد أنه يشعر كما لو كان في وطنه، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لتعاون مشترك بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وفي كلمة له خلال حفل تكريمه، قال نقيب موسيقيي لبنان إنه لا يوجد فنان لبناني لم يغنِّ في مصر، مضيفًا: "عندما جئت إلى القاهرة، شعرت بأنني في بيتي. من الضروري جدًا وجود تعاون مشترك بين نقابتي المهن الموسيقية في مصر ولبنان، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم بين الفنانين المصريين واللبنانيين".

كما كشف خلال الحفل عن موقفه من منع حسن شاكوش وعمر كمال من الغناء في بيروت، موضحًا أنه اتخذ هذا القرار بعد قرار مصطفى كامل بمنعهما من الغناء، مؤكدًا أنه بذلك احترم قرارات النقابة المصرية.