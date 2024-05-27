سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان "كان": يوصلوا لربع جمالها

وأكدت سيرين عبد النور في تصريحات صحفية لها أن هيفاء وهبي تتمتع بالجمال والأناقة ولا يمكن لأحد السخرية منها، قائلة: "بس يوصولوا لربع جمالها مش هقول نص"، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يصل لهذا القدر من الجمال.

وأوضحت أن هيفاء وهبي تتمتع بكافة المواصفات قائلة: "ما بيعرفوا يوصلون ربع جمالها وبعدين يتكلموا"، وأشادت بها قائلة: "جميلة وأنيقة ومهضومة وحلوة بكل أوقاتها".