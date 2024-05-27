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سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان &quot;كان&quot;: يوصلوا لربع جمالها
سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان "كان": يوصلوا لربع جمالها
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سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان "كان": يوصلوا لربع جمالها

فن

2024-05-27 | 10:25
سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان "كان": يوصلوا لربع جمالها
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Aljadeed
سيرين عبدالنور في أقوى دفاع عن هيفاء وهبي بعد تعرضها لهجوم حاد في مهرجان "كان": يوصلوا لربع جمالها

دافعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن هيفاء وهبي بعد التنمر الذي واجهته الأخيرة بسبب الصور التي نشرت لها خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي 2024 قبل أيام، وظهر وجهها ببعض علامات التقدم في السن والتجاعيد، وهو ما أعاد للأذهان الصورة التي التقطت لها قبل أكثر من عام في موسم الرياض.

 

وأكدت سيرين عبد النور في تصريحات صحفية لها أن هيفاء وهبي تتمتع بالجمال والأناقة ولا يمكن لأحد السخرية منها، قائلة: "بس يوصولوا لربع جمالها مش هقول نص"، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يصل لهذا القدر من الجمال.

وأوضحت أن هيفاء وهبي تتمتع بكافة المواصفات قائلة: "ما بيعرفوا يوصلون ربع جمالها وبعدين يتكلموا"، وأشادت بها قائلة: "جميلة وأنيقة ومهضومة وحلوة بكل أوقاتها".

 

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