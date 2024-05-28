وفاة الممثل اللبناني فؤاد شرف الدين بعد صراع مع المرض

وأعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان أن شرف الدين توفي في أحد المستشفيات حيث كان يتعالج عقب العملية، مؤكدة أن "الكابتن" ظل يقاوم الآلام حتى اللحظات الأخيرة. وأشادت النقابة بعزيمته وصموده، معزية أسرته وخاصة ابنته الممثلة جمانة التي كانت إلى جانبه طوال فترة علاجه.

وأوضحت النقابة أن الراحل دخل المستشفى بسبب آلام في الكلى وتماثل للشفاء، حيث شارك بعدها في مسلسل "2024" الذي عرض في رمضان الماضي، وفيلم "الرب يراني". لكن حالته الصحية تدهورت لاحقًا، ليكتشف الأطباء وجود ورم حميد في الرأس.

وعلى الفور، خضع شرف الدين لعملية استئصال وكان متفائلاً قبل دخول غرفة العمليات، إلا أن حالته تدهورت فجأة بعد العملية وفقد الكثير من الدم. ورغم التبرع له بالدم، وافته المنية قبل إجراء الفحوصات اللازمة.