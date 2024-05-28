حفيدة الرئيس الأميركي تظهر برفقة حبيبها السوري .. اليكم هويته

وتمكنت صحيفة "تيليغراف" البريطانية من كشف النقاب عن هوية الشاب، مشيرة إلى أنه رافائيل حجار، حبيب نتالي، الابنة البكر للراحل بو بايدن، نجل جو بايدن، الذي توفي متأثرًا بالسرطان عام 2015، وهو من أصولٍ عربية، إذ يضع على حسابه في إنستغرام ثلاثة أعلام هي علم سوريا وفرنسا وإنجلترا.

أوضحت الصحيفة أن نتالي ورافائيل طالبان يدرسان في جامعة بنسلفانيا. قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، التحق رافائيل بعدة مدارس بريطانية منها مدرسة ويذربي الثانوية ومدرسة لاتيمر العليا في هامرسميث.

كما ذكرت الصحيفة أن رافائيل له صلة قرابة بفارس حجار، وهو مصرفي يعمل لدى بنك كريدي أجريكول الفرنسي، دون توضيح الصلة الفعلية بينهما.

بحسب حسابه على "لينكدإن"، يتقن رافائيل أربع لغات: الإنجليزية، العربية، الفرنسية، والإسبانية. كما يُظهر اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، إذ إنه عضو في فريق الرجبي بجامعة بنسلفانيا وعضو سابق في فرق كرة القدم والكريكيت والتنس.