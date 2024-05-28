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ماريتا الحلاني باول تعليق بعد انباء حملها وهذا ما كشفته عن هوية عريس شقيقتها دانا الحلاني
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ماريتا الحلاني باول تعليق بعد انباء حملها وهذا ما كشفته عن هوية عريس شقيقتها دانا الحلاني

فن

2024-05-28 | 06:19
ماريتا الحلاني باول تعليق بعد انباء حملها وهذا ما كشفته عن هوية عريس شقيقتها دانا الحلاني
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Aljadeed
ماريتا الحلاني باول تعليق بعد انباء حملها وهذا ما كشفته عن هوية عريس شقيقتها دانا الحلاني

خرجت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن صمتها بعد ان انتشرت اخبار بشأن انتظارها مولودها الأول من زوجها كميل أبي خليل، كما كشفت تفاصيل جديدة عن خطوبة شقيقتها دانا الحلاني.

وقالت ماريتا، لـ"فوشيا"، إنها بدأت تشعر بالانزعاج من كثرة تداول الشائعات حول حملها، مستغربة محاولات المتابعين المستمرة بالتدقيق في تفاصيل ملامح جسدها واستنتاج موضوع الحمل.

وأضافت الفنانة اللبنانية أن المتابعين قد يعتمدون في شائعاتهم حول حملها على انتفاخ بطنها، فضلا عن التغييرات التي قد تطرأ على ملامح وجهها.

وفي سياق آخر، أعربت ماريتا الحلاني عن سعادتها بارتباط شقيقتها دانا بالشاب آلان سعد، وسط أجواء رومانسية خلال وجودهما على أحد الشواطئ في إسبانيا.

وعلقت ماريتا على الخِطبة بالقول: صديقتنا المقربة مرتبطة بشقيق آلان، وهو يعتبر من الأشخاص المقربين إلى عائلتنا. هو يحبها كثيرا، يحترمها ويقدرها ويشبهنا إلى حد كبير.

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