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وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه
وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه
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وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه

فن

2024-05-28 | 06:33
وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه
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Aljadeed
وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه

توفي الشاعر اللبناني محمد ماضي ، والد الشاعر احمد ماضي، الذي نعاه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا:"إنا لله وإنا إليه لراجعون الله يرحمك يا حبيب عمري."

ونعى الفنان زياد برجي الراحل، بمنشور عبر "اكس" كتب فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر القدير محمد ماضي، لقد فقدنا واحدًا من أعمدة الفن البارزة، رجلٌ كرّس حياته للكلمة والإبداع وأثرى بأعماله الفن."

واضاف زياد: "نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون."

من جهتها، اعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشر تدوينة احمد ماضي وكتبت في تعليق: " حبيبي أحمد الله يرحم والدك الشاعر الكبير محمد ماضي .. أحر التعازي الك ولعائلتك ".

يذكر ان الشاعر الراحل محمد ماضي هو من أبرز رموز الأغنية اللبنانية، تعاون مع العديد من الفنانين اللبنانيين منهم:  الراحل ملحم بركات، وائل كفوري، سميرة توفيق، نجوى كرم ، احمد دوغان،  زين العمر،  وائل جسار وغيرهم.


ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر القدير محمد ماضي. لقد فقدنا واحدًا من أعمدة الفن البارزة، رجلٌ كرّس حياته للكلمة والإبداع وأثرى بأعماله الفن. نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله… pic.twitter.com/RgXHrEq7w8


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