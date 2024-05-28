وفاة الشاعر محمد ماضي والد احمد ماضي .. و زياد برجي و مايا دياب ينعيانه

ونعى الفنان زياد برجي الراحل، بمنشور عبر "اكس" كتب فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر القدير محمد ماضي، لقد فقدنا واحدًا من أعمدة الفن البارزة، رجلٌ كرّس حياته للكلمة والإبداع وأثرى بأعماله الفن."

واضاف زياد: "نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون."

من جهتها، اعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشر تدوينة احمد ماضي وكتبت في تعليق: " حبيبي أحمد الله يرحم والدك الشاعر الكبير محمد ماضي .. أحر التعازي الك ولعائلتك ".

يذكر ان الشاعر الراحل محمد ماضي هو من أبرز رموز الأغنية اللبنانية، تعاون مع العديد من الفنانين اللبنانيين منهم: الراحل ملحم بركات، وائل كفوري، سميرة توفيق، نجوى كرم ، احمد دوغان، زين العمر، وائل جسار وغيرهم.

حبيبي أحمد الله يرحم والدك الشاعر الكبير محمد ماضي .. أحر التعازي الك ولعائلتك 🙏 https://t.co/fzqjdzuCkM — Maya Diab (@mayadiab) May 28, 2024





ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر القدير محمد ماضي. لقد فقدنا واحدًا من أعمدة الفن البارزة، رجلٌ كرّس حياته للكلمة والإبداع وأثرى بأعماله الفن. نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله… pic.twitter.com/RgXHrEq7w8

— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) May 28, 2024



