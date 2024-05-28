لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور

ووثقت عدسات الكاميرات لحظة لقاء نوال بوائل في الكواليس، حيث عانقته بحرارة، مستعيدة بذلك ذكريات أشهر ديو غنائي في الوطن العربي "مين حبيبي أنا".
النجمة الذهبية #نوال_الزغبي تلتقي النجم #وائل_كفوري من كواليس حفلهما في لاس فيغاس ❤️@NawalElZoghbi @waelkfoury #CelebritiesPortrait pic.twitter.com/D5rInJEI6F
— Celebrities Portrait (@Cele_Portrait) May 27, 2024
— Celebrities Portrait (@Cele_Portrait) May 27, 2024
احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد شقيقيها التوأم آدم وعلي، ابني المخرج طارق العريان.
سجلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي موقفا لافتا خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، اذ تحدت إدارة المهرجان التي فرضت في قوانينها عدم التطرق الى المواضيع السياسية للتطرق لأحداث فلسطين.
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بالمناولة الأولى لـ "ناي"، ابنة شقيقتها نادين عجرم.