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لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور
لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور
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لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور

فن

2024-05-28 | 07:45
لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور
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Aljadeed
لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نوال الزغبي من كواليس حفلها الغنائي الذي أحيته مع الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

ووثقت عدسات الكاميرات لحظة لقاء نوال بوائل في الكواليس، حيث عانقته بحرارة، مستعيدة بذلك ذكريات أشهر ديو غنائي في الوطن العربي "مين حبيبي أنا".

النجمة الذهبية #نوال_الزغبي تلتقي النجم #وائل_كفوري من كواليس حفلهما في لاس فيغاس ❤️@NawalElZoghbi @waelkfoury #CelebritiesPortrait pic.twitter.com/D5rInJEI6F

 

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