لقاء نوال الزغبي ووائل كفوري في لاس فيغاس يتصدر حديث الجمهور

سجلت المخرجة اللبنانية نادين لبكي موقفا لافتا خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، اذ تحدت إدارة المهرجان التي فرضت في قوانينها عدم التطرق الى المواضيع السياسية للتطرق لأحداث فلسطين.



