نادين لبكي تتحدى ادارة مهرجان "كان" وتسجل موقفا انسانيا .. فيديو يتصدر الترند

وفي التفاصيل، صعدت لبكي إلى المسرح لتسليم المخرج الإيراني محمد رسولوف جائزة لجنة التحكيم، والقت كلمة مؤثرة أشاد بها كثيرون مشيرين الى موقف نادين الشجاع في الاضاءة على الظلم الذي يحدث في عالمنا.

وفي كلمتها قالت نادين: "هناك العديد من الأفلام التي تذكرنا بالواقع الصعب الذي نعيشه.. وتذكرنا بأن العالم مقسم إلى مجموعات عديدة.. وهناك ظلم لا يطاق".

وتابعت: "بغض النظر عن المجموعة التي ينتمي اليها أي شخص، ليس من الطبيعي أن يبقى الشخص طبيعي عندما يموت العديد من الأطفال تحت القنابل خلال نومهم".

وختمت: "وليس من الطبيعي أن تبقى طبيعيا عندما تفقد العديد من النساء أعينهن وأيديهن وأذرعهن وأرجلهن وحياتهن من أجل الحريات".