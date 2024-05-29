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نانسي عجرم تسجل موقفا لافتا لدعم فلسطين خلال حفلها في دبي والجمهور يهاجمها: صح النوم
نانسي عجرم تسجل موقفا لافتا لدعم فلسطين خلال حفلها في دبي والجمهور يهاجمها: صح النوم
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نانسي عجرم تسجل موقفا لافتا لدعم فلسطين خلال حفلها في دبي والجمهور يهاجمها: صح النوم

فن

2024-05-29 | 05:17
نانسي عجرم تسجل موقفا لافتا لدعم فلسطين خلال حفلها في دبي والجمهور يهاجمها: صح النوم
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Aljadeed
نانسي عجرم تسجل موقفا لافتا لدعم فلسطين خلال حفلها في دبي والجمهور يهاجمها: صح النوم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل توزيع جوائز مؤسسة مي شدياق للإعلاميين الذي أقيم أمس الثلاثاء في دبي.

وخلال كلمتها في الحفل، سجلت نانسي موقفا تضامنيا مع الأحداث الجارية في فلسطين وجنوب لبنان، موجّهة تحية للصحافيين الذين يتواجدون في الميدان بقولها: "قلوبنا معكم"، بالاضافة الى سكان القطاع و رفح وجنوب لبنان، الذين يتعرضون يوميا لاستهداف مباشر.

وبالرغم من ان موقف نانسي داعما بقوة للقضية الفلسطينية الا انها لم تسلم من الهجوم في بعض التعليقات على الفيديو، اذ اشار كثيرون الى انها تأخرت كثيرا في اعلان تضامنها رغم الاحداث الجارية منذ اشهر.

اذ جاء في بعض التعليقات:" مبكرة كتير من بعد ما نسبيتو مليون مرة ومن بعد حملة البلوكات عليكن" و عندما كان أهل غزة يموتون هي ترقص وتغني وتتصور مع اليهود فيكفي نفاقا ، و " 7أشهر لا ترى لا تسمع ولا تتكلم ..فجأة تذكرت القضية الفلسطينية هههههه نفاق" و " صح النوم شبعتي حفلات في السعودية في عز القصف ولا شفنا تضامن خفت من المقاطعة".

 

 

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