فنان عربي شهير يعلن اعتزاله: سعدت بمشاركة رحلتي الموسيقية معكم

وعبر حسابه الشخصي، أعلن عثمان قائلاً: "بكل فخر وامتنان، أُعلن اعتزالي عالم موسيقى الراب بعد عشر سنوات من العطاء والإبداع. كانت تلك السنوات مليئة بالتحديات والإنجازات، وسعدت بمشاركة رحلتي الموسيقية معكم من خلال هذا النوع الفريد من الموسيقى. خلال السنوات العشر الماضية، قدمت كل ما بوسعي لإثراء ساحة الراب بأعمال تلامس القلوب وتعبّر عن آمال الناس وآلامهم. كان شغفي بالراب هو المحرك الأساسي لكل خطوة اتخذتها، وأشعر بفخر كبير بما حققته. "

وتابع: "لا يسعني إلا أن أشكر جمهوري العزيز على دعمه المستمر لي. كنتم دائماً مصدر إلهامي وقوتي. كذلك، أوجه شكراً خاصاً لكل مَن تعاون معي من فنانين ومنتجين، وكل من ساهم في نجاحي. "

وختم: "أود أن أوضح أنني اتخذت هذا القرار كي أتفرغ لموسيقى "تيكنو هارد"، التي وجدت فيها شغفاً جديداً وأفقاً واسعاً للإبداع. أختتم مسيرتي في الراب بروح مليئة بالامتنان والفخر، وأتطلع إلى أن تبقى أعمالي في هذا المجال موسيقى تعزف في قلوبكم".

