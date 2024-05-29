تكريم الاعلامية رابعة الزيات في العراق: الحرب الهمجية لن تلغي دورنا

كُرمت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات في مهرجان عشتار للثقافة والفنون الدولي بدورته الثالثة دورة الفنان الراحل ( عبد الستار البصري )، الذي أقيم مساء الاحد في نادي الصيد العراقي.





وضم الحفل عدد كبير من الاعلاميين ونجوم السينما والتلفزيون وشخصيات عربية مرموقة، منهم الممثل السوري ايمن زيدان ، والفنانة ايناس طالب ، والفنان حيدر منعثر وغيرهم الكثير.

وخلال المهرجان، ألقت رابعة كلمة نوهت من خلالها الى ان "الحرب الهمجية على غزة وجنوب لبنان لا يمكن أن تلغي دورنا كإعلاميين وهذا يزيدنا اصراراً لننير الطريق المظلمة بالظلم الذي يتعرض اليه العرب اليوم ويجب ان نتحد من أجل عروبتنا وكرامتنا وكرامة ابناءنا."

واضافت رابعة الزيات: "انا اليوم اكرم في بلد عاش الظلم والقهر ولكن الامل في الله والاستمرار في الحياة والاصرار على مواجهة التحديات هي عواملة اساسية وجوهرية لبناء المجتمع والنهوض من جديد."

وختمت: "أحب وطني لبنان وسيزال رأسه مرفوعاً وأهديه هذا التكريم من كل قلبي."