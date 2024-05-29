فيديو طريف لـ ابن جويل ماردينيان يتصدر والجمهور: الله يحميه

وأرفقت جويل الفيديو بتعليق لطيف، كتبت فيه: "دولفيني الصغير".

في حين تفاعل المتابعون مع الفيديو بإيجابية كبيرة، معبرين عن إعجابهم بخفة دم الطفل وجاذبيته، اذ جاء في بعض التعليقات: " الله يحميه ويحميه كل أطفال العالم يارب"، و " حياتي انا ربنا يحفظة ويخليكي لية حببتي" و" ماشاء الله ضحكتو منورة الدنيا كلا ربي يحمي ويكون بعون اهل غزة يارب تحمي كل اطفال العالم".