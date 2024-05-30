بعد اعلان زواجها رسميا .. رشا شربتجي تطل بالابيض الى جانب زوجها

جاء نشر هذه الصور بعد أن أعلنت شربتجي ارتباطها رسمياً بالممثل الشاب أثناء حلولها ضيفة في برنامج "تفاعلكم"، مؤكدة أنهما تزوجا رسمياً.
وقد ظهر الثنائي في الصور بملابس بيضاء متناسقة، مما جذب تفاعل العديد من المشاهير الذين تمنوا لهما السعادة، ومن بين هؤلاء الفنانة صفاء سلطان، والممثل محمود نصر، جيني إسبر، يزن السيد، قمر خلف، وغيرهم.
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A post shared by Ibrahim Sheikh ibrahim | ابراهيم شيخ ابراهيم (@ibrahim_sheikh_ibrahim)
A post shared by Ibrahim Sheikh ibrahim | ابراهيم شيخ ابراهيم (@ibrahim_sheikh_ibrahim)
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