استبعاد باسم يوسف من فيلم "سوبر مان" بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين

وقال باسم يوسف خلال الندوة: "لم أحبذ الحديث عن التفاصيل والأسباب عندما تم استبعادي، حتى لا يُقال عني أنني كثير المشاكل".

وأضاف يوسف أنه شعر بسعادة كبيرة عندما تم اختياره للمشاركة في فيلم "سوبر مان"، ولكن دون أي سبب معلن تم استبعاده. وأشار إلى أنه علم لاحقًا أن ذلك كان بسبب مواقفه، مضيفًا: "في هوليوود، لا يُفضل الحديث كثيرًا عن أسباب الاستبعاد، حتى لا يُقال عني أنني كثير المشاكل".

وردًا على تصريحات مخرج الفيلم الذي قال إن الاستبعاد حدث قبل أحداث 7 أكتوبر، أوضح يوسف: "لم أرغب في الرد على المخرج وقتها حتى لا أبدو وكأنني أبحث عن المشاكل، خاصة أنني قدمت عددًا جيدًا من الأعمال في هوليوود، ولو حدثت أزمة وقتها، ربما كنت سأُستبعد من أي ترشيح آخر".

وأشار باسم يوسف إلى أن مواقفه السياسية دائمًا ما تسبب له مشاكل عدة في البلدان العربية كافة.

كما علّق على دعم الإعلامي بيرس مورغان للقضايا العربية، قائلاً: "بيرس مورغان شخصية تهوى الترند ولا يدعم فكرة محددة، أي إنه يساند الطرف الأكثر رواجًا فقط، ولذلك أطلب من جمهوري والعرب بشكل عام عدم الإنصات له أو الاهتمام بمواقفه".