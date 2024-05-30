الامير هاري في موقف محرج بسبب حذف رسالة له .. اليكم ما حصل

فقد كشفت مجلة "نيوزويك" أن البيان الذي أصدره هاري في عام 2016، والذي أكد فيه علاقته بزوجته الحالية ميغان، قد أُزيل من موقع العائلة المالكة Royal.uk. ولم يتضح بعد متى تم حذف البيان بالضبط. وأشارت المجلة إلى أن موقع الأرشيف "Wayback Machine" أظهر نسخة فعالة من الصفحة بتاريخ 3 ديسمبر من العام الماضي، ولكن بحلول العاشر من الشهر ذاته كان البيان قد أزيل.

في بيانه عام 2016، كان قد أدان دوق ساسكس "موجة الإساءة والمضايقات" التي تعرضت لها ميغان آنذاك. وصرح قائلاً: "لقد شهد الأسبوع الماضي تجاوزًا للحدود"، مشيرًا إلى "التمييز الصريح والعنصرية" التي واجهتها ميغان على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعرب عن قلقه على سلامتها وخيبة أمله العميقة لعدم تمكنه من حمايتها.