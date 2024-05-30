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وفاة الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو بعد صراع مع المرض
وفاة الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو بعد صراع مع المرض
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وفاة الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو بعد صراع مع المرض

فن

2024-05-30 | 05:03
وفاة الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو، التي شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة مثل "Forget Me Not" و "High Society" و "Town Doctor"، بعد معاناة استمرت لعامين مع مرض السرطان.

توفيت الممثلة التركية غولشاه تشوم أوغلو، التي شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة مثل "Forget Me Not" و "High Society" و "Town Doctor"، بعد معاناة استمرت لعامين مع مرض السرطان.

في هذا السياق، شارك زوج غولشاه الخبر الحزين عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب: "للأسف، فقدنا زوجتي العزيزة غولشاه تشوم أوغلو، بهجة حياتي، وأم ابنتنا الجميلة."

وأضاف: "ستشيع جنازتها الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد كلية أصول الدين بجامعة ألتونيزاد مرمرة، وستُدفن في مسجد كانليكا."

وعلقت ديديم أوزكافوكو، التي أدت دور البطولة في مسلسل "لا تنساني"، قائلة: "كنا جميلين... كنا صغارًا... أحببنا، كنا محبوبين... ليس لدي أي إيمان بعدالة العالم على أي حال، هذا كثير بعض الشيء... كوني بسلام، عزيزتي غولشاه."

 

 

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