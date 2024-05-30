وفاء الكيلاني تتغزل بـ تيم حسن على الهواء .. اليكم ما قالته عنه

وأشارت وفاء، على هامش المنتدى، إلى أنها حضرت الفعالية بصفتها زوجة تيم حسن لتقديم الدعم له، حيث شارك في ندوة بعنوان "الدراما العربية بين المحلية والعالمية".
وأكدت وفاء على وجود دعم متبادل بينها وبين زوجها، موضحة أنها ليست بحاجة إلى الحضور معه في كل مناسبة لتظهر أمام الإعلام والجمهور، وقالت: "أدعمه بكل جوارحي، وهو يساندني دائمًا في كل أعمالي".
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A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور بردها على سؤال حول احتمالية زواجها في صيف 2024.
أفادت مصادر "إي تي بالعربي" أن مقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار تنتظر مولودها الثاني.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو وثق حالة مرعبة عاشتها فتاة صغيرة وصورتها كاميرات المراقبة.