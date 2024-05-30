وفاء الكيلاني تتغزل بـ تيم حسن على الهواء .. اليكم ما قالته عنه

وأشارت وفاء، على هامش المنتدى، إلى أنها حضرت الفعالية بصفتها زوجة تيم حسن لتقديم الدعم له، حيث شارك في ندوة بعنوان "الدراما العربية بين المحلية والعالمية".

وأكدت وفاء على وجود دعم متبادل بينها وبين زوجها، موضحة أنها ليست بحاجة إلى الحضور معه في كل مناسبة لتظهر أمام الإعلام والجمهور، وقالت: "أدعمه بكل جوارحي، وهو يساندني دائمًا في كل أعمالي".