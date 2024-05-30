حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته

أعربت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن دعمها الكبير لزوجها، الممثل السوري تيم حسن، خلال مشاركتهما في منتدى الإعلام العربي في دبي. وأوضحت أنهما يتعاملان بصمت مع الشائعات المتكررة حول انفصالهما.



