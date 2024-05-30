حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته

ولفت الموقع الى ان علامات الحمل قد برزت أثناء محاورتها للكوميدي ومقدم البرامج المصري باسم يوسف خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي.
يجدر بالذكر أن جيسيكا لديها ابن يُدعى فهد من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.
فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور بردها على سؤال حول احتمالية زواجها في صيف 2024.
أعربت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن دعمها الكبير لزوجها، الممثل السوري تيم حسن، خلال مشاركتهما في منتدى الإعلام العربي في دبي. وأوضحت أنهما يتعاملان بصمت مع الشائعات المتكررة حول انفصالهما.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو وثق حالة مرعبة عاشتها فتاة صغيرة وصورتها كاميرات المراقبة.