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حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته
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حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته

فن

2024-05-30 | 13:04
حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته
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Aljadeed
حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببضن منتفخ وهذا ما كشفته

أفادت مصادر "إي تي بالعربي" أن مقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار تنتظر مولودها الثاني.

 ولفت الموقع الى ان علامات الحمل قد برزت أثناء محاورتها للكوميدي ومقدم البرامج المصري باسم يوسف خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي.

يجدر بالذكر أن جيسيكا لديها ابن يُدعى فهد من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.

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