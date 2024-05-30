حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببطن منتفخ وهذا ما كشفته

ولفت الموقع الى ان علامات الحمل قد برزت أثناء محاورتها للكوميدي ومقدم البرامج المصري باسم يوسف خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي.
يجدر بالذكر أن جيسيكا لديها ابن يُدعى فهد من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.
تصدر اسم الممثل السوري عابد فهد محركات البحث والتريند بعد ان خرج عن صمته ورد على هجوم نجم مسلسل "ولاد بديعة" مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".
أعلن الفنان المصري مصطفى قمر عن تعرض نجله، الفنان الشاب تيام، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.
أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلاً فنياً كبيراً في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح الأولمبيا الشهير، تحت إدارة المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.