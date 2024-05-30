حمل جيسيكا عازار للمرة الثانية.. ظهرت ببطن منتفخ وهذا ما كشفته

تصدر اسم الممثل السوري عابد فهد محركات البحث والتريند بعد ان خرج عن صمته ورد على هجوم نجم مسلسل "ولاد بديعة" مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".



