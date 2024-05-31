ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها

شهد حفل الزفاف حضور أهل العروسين والأصدقاء المقربين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمشاهير، أبرزهم ميرهان حسين، دنيا سامي، كريم فهمي وزوجته.

واختارت ياسمين رئيس لهذا اليوم فستاناً من تصميم نور عزازي، وكان المكياج من توقيع ميرنا قزمان، وتصفيف الشعر لجوني، بينما كانت الستايلست ندى حسام مسؤولة عن إطلالتها الكاملة.