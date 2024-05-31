الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها
ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها
A-
A+

ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها

فن

2024-05-31 | 04:59
ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ياسمين رئيس تدخل القفص الذهبي .. اليكم هوية عريسها

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس بزفافها مساء الخميس على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، في أحد المواقع الأثرية بالقاهرة، بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما المفاجئة.

شهد حفل الزفاف حضور أهل العروسين والأصدقاء المقربين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمشاهير، أبرزهم ميرهان حسين، دنيا سامي، كريم فهمي وزوجته.

واختارت ياسمين رئيس لهذا اليوم فستاناً من تصميم نور عزازي، وكان المكياج من توقيع ميرنا قزمان، وتصفيف الشعر لجوني، بينما كانت الستايلست ندى حسام مسؤولة عن إطلالتها الكاملة.

 
c5c5e5f7-2829-4572-898c-e61598874029

 

 

اقرأ ايضا في فن

عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك
06:43

عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك

تصدر اسم الممثل السوري عابد فهد محركات البحث والتريند بعد ان خرج عن صمته ورد على هجوم نجم مسلسل "ولاد بديعة" مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".

06:43

عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك

تصدر اسم الممثل السوري عابد فهد محركات البحث والتريند بعد ان خرج عن صمته ورد على هجوم نجم مسلسل "ولاد بديعة" مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".

نقل نجل مصطفى قمر بحالة طارئة الى المستشفى ووالده يوضح حالته
06:31

نقل نجل مصطفى قمر بحالة طارئة الى المستشفى ووالده يوضح حالته

أعلن الفنان المصري مصطفى قمر عن تعرض نجله، الفنان الشاب تيام، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

06:31

نقل نجل مصطفى قمر بحالة طارئة الى المستشفى ووالده يوضح حالته

أعلن الفنان المصري مصطفى قمر عن تعرض نجله، الفنان الشاب تيام، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

هبة طوجي تفاجئ لارا فابيان في حفلها في باريس والعلم اللبناني و الدبكة يشعلان الاجواء
05:07

هبة طوجي تفاجئ لارا فابيان في حفلها في باريس والعلم اللبناني و الدبكة يشعلان الاجواء

أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلاً فنياً كبيراً في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح الأولمبيا الشهير، تحت إدارة المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.

05:07

هبة طوجي تفاجئ لارا فابيان في حفلها في باريس والعلم اللبناني و الدبكة يشعلان الاجواء

أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلاً فنياً كبيراً في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح الأولمبيا الشهير، تحت إدارة المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024