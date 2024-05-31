هبة طوجي تفاجئ لارا فابيان في حفلها في باريس والعلم اللبناني و الدبكة يشعلان الاجواء

وفي لحظة مؤثرة خلال الحفل، فاجأت هبة لارا فابيان بعرض صورة لها التقطت في بيروت عام 2003، عندما كانت هبة مراهقة ومن محبي لارا. وأظهرت الصورة النجمتين معاً على خشبة المسرح، مما جعل اللحظة عاطفية ومؤثرة.

يذكر ان الحفل تميز بمفاجآت غير عادية مع عروض لنجوم بارزين مثل لارا فابيان، فلورنت باجني، إبراهيم معلوف، ماتيو شديد، فرقة "إي كير"، وفرقة "مادام مونسير"، إضافة إلى فرقة سانكوفا المؤلفة من 30 عضواً، والتي أضفت جواً مميزاً على الحدث.

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A post shared by Hiba Tawaji (@hibatawaji)



