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عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك
عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك
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عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك

فن

2024-05-31 | 06:43
عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك
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Aljadeed
عابد فهد في أقوى هجوم على يامن الحجلي بطل ولاد بديعة : زعلت منه وبكير ليرد هيك

تصدر اسم الممثل السوري عابد فهد محركات البحث والتريند بعد ان خرج عن صمته ورد على هجوم نجم مسلسل "ولاد بديعة" مواطنه الكاتب والممثل يامن الحجلي بسبب شخصيته في مسلسل "الولادة من الخاصرة ـ منبر الموتى"، واصفًا تصريحاته بـ"المتسرعة".

وقال فهد خلال لقاء تلفزيوني: "يامن تسرع كتير بكلامه، وأنا زعلت منه لانتقاده شخصية المقدم رؤوف، لأن شخصية رؤوف هي نموذج ينعكس على مجتمع لا يستحق هذا الانعكاس، يامن تسرع برأيه وردوا عليه الشباب المحبين، وبكير يرد بهي الطريقة".

وأشار فهد إلى أنه يتمنى ليامن الحجلي النجاح، وإذا عرض عليه نص له سيقرؤه بالطبع، مضيفا: "هذا جيل جديد، وإن كان رايحين لمكان خطأ، يجب علينا أن نوجههم، أو نهنئهم عليه".

وكان يامن الحجلي، والذي شارك مواطنه الكاتب علي وجيه في كتابة مسلسل "ولاد بديعة"، الذي عرض رمضان المنصرم، وحقق نجاحا كبيرا، قد هاجم الفنان عابد فهد بعد انتقاده للمسلسل لاحتوائه على مشاهد عنف ولا تمثل المجتمع السوري ككل، على حد تعبيره.

وردَّ الحجلي بطريقة ساخرة على تصريحات فهد، مشددًا على أن الأخير قدَّم أكثر صور العنف في الدراما السورية بتجسيده شخصية "المقدم رؤوف" في مسلسل "الولادة من الخاصرة".

وأعرب الحجلي، لدى استضافته في برنامج "عندي سؤال"، عن صدمته من بعض الزملاء وردود أفعالهم المتناقضة، خاصة وأن فهد بعث رسالة صوتية للسيناريست علي وجيه يبارك فيه نجاح العمل ومبديًا إعجابه به، ليعود بعدها بأيام لينتقد العمل في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال ساخرا: "أنا بعتقد أنه تورط وسحب لمكان ما عاد عرف يطلع منه، لأنك أنت بتتفاجأ واحد قال هاد الرأي قبل يومين يعطيك رأياً مغايراً بعده.. على كل حال بنوعده السنة الجاي نقدم عملاً عن الحمام الزاجل".

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