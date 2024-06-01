ياسمين عز تُعلّق على طلاق نيللي كريم: ليست موضوعنا أو قصتنا

علقت الإعلامية المصرية، ياسمين عز، على طلاق الفنانة نيللي كريم من زوجها هشام عاشور، معتبرة أن حياة الفنان أو الشخصية العامة ليست خاصة، موجهة نصيحة للفنانين والشخصيات العامة.









وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس"، إن حياة الفنان أو الشخصية العامة ليست خاصة، والجمهور سوف يبحث عن التفاصيل، لأنه يحب سماع أخبار الفنانين سواء بالزواج أو الانفصال.







وتمنت الإعلامية الوقوف عند إعلان طلاق الفنانة نيللي كريم، من دون الخوض في أسباب الانفصال، متابعة: ليست موضوعنا أو قصتنا، وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير.







وأضافت ياسمين عز أن الناس تتزوج ثم تنفصل، ويؤسفني أن العلاقات لم تعد طويلة، وهذا مؤشر خطير على المجتمع، ناصحة السيدات أن يحافظن على أزواجهن، لأن الانفصال اتسع، ولم يعرف أحد بسبب الحسد أم العين.







ونصحت ياسمين عز الشخصيات العامة بإخفاء حياتهم عن العامة، قائلة: يجب عليك البقاء خبيثا في حياتك الشخصية، من أجل البقاء مع الزوج سواء شخصية عامة أو عادية، ويجب عليك الحفاظ على منزلك، وأن لا تظهري سعادتك.