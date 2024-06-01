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محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد
محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد
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محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد

فن

2024-06-01 | 07:08
محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد
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Aljadeed
محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد

حذّر الفنان المصري، محمد هنيدي، من استغلال صورة المشاهير عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ عمليات نصب واحتيال، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن صورته، وصفه بأنه "مفبرك"، على منصة خاصة بالمراهنات.

وقال محمد هنيدي، في تصريحات صحفية، إن الفيديو غير صحيح، وأُنْتِج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف النصب على الجمهور. وأضاف الفنان، "أصبحنا في زمن جديد بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل الفيديوهات المنتشرة في المنصة، غير صحيحة".

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