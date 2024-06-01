محمد هنيدي يحذّر بعد انتشار فيديو مفبرك له: أصبحنا في زمن جديد

حذّر الفنان المصري، محمد هنيدي، من استغلال صورة المشاهير عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ عمليات نصب واحتيال، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن صورته، وصفه بأنه "مفبرك"، على منصة خاصة بالمراهنات.

